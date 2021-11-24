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Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

24.11.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda 5 araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler O.T, M.Y. ve F.T, 112 Acil Servis ekiplerince götürüldükleri Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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