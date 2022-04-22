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Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.04.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Saraycık Mahallesi'nde iki komşu aile arasında, çeşmeden hayvanlara su verme sırası nedeniyle tartışma çıktı. Bıçakla kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.T. (26), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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