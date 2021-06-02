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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

02.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda 3 gözaltı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddia edilen B.A. G.E. ve A.H'nin kentte saklandığını tespit etti.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kayseri DEAŞ

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