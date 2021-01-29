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Kayseri’deki DEAŞ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

29.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre Suriye’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D.

Kayseri’de jandarma ekiplerinin yaptığı DEAŞ operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Suriye’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ta silahlı faaliyet gösterdikleri belirlenen Suriye uyruklu A.A., A.D. ve A.E.’nin yakalanması için operasyon yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce şehir merkezinde yapılan operasyonda A.A., A.D. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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