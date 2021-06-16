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Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

16.06.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.M. ve H.E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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