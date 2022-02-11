Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adreste arama yaptı.

Aramada, 1 elektronik sigara doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 38 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 31 kilogram tütün ve 12 TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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