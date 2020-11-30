Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekare alanda kurulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeşil dokunun yanında, peyzaj açısından da özel önem verdikleri millet bahçesinin şehrin stresini üzerinden atarak, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacağını belirtti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ekolojik unsurlar ile yeşil koridorların ve insana ait tüm sosyal donatıların en ince detayına kadar düşünülüp, projelendirildiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "ideal kent" tanımlamasında kişi başına düşen yeşil alan miktarının yaklaşık 10 metrekare olarak kabul edildiğini aktaran Büyükkılıç, Kayseri’nin 10 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan miktarının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin tamamlanması ile standartların üzerine çıkacağını ifade etti.