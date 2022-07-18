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Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

18.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Tutuklu sanıklar duruşmaya gelirken, terör saldırısının faillerinden terör örgütü PKK'lı Ferhat Tekiner, Tekirdağ Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmaya, Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu avukatlar, müdahil olarak katıldı.

Şehit ailelerinin yanı sıra saldırıda gazi olan Recep Genç de polislerin yardımıyla geldiği salonda tekerlekli sandalyede davayı takip etti.

Daha önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istedi. PKK'lı Tekiner de savunmasını Kayseri'ye gelerek yapmak istediğini belirtti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için ek süre istemesi ve çeşitli eksikliklerden dolayı duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

- Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

- Savcının mütalaası

31 Mayıs'ta mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15 kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

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