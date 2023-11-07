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Kayseri'deki trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

07.11.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de dün 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 9 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde 3 aracın karıştığı kazada, B.D. (19) idaresindeki 06 AV 2807 plakalı otomobilde bulunan ve yaralanan B.D. (18), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dünkü kazada B.D. (19) idaresindeki 06 AV 2807 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarpmıştı. Kazayı görüp duran M.B. (27) yönetimindeki 58 AV 658 plakalı otomobile de R.K'nin (21) kullandığı 01 SY 664 plakalı otomobil çarpmış, araçlarda bulunan B.D. D.G, S.Ö, A.Ç, B.D, M.K, İ.K, N.K. ve B.P. yaralanmıştı.

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trafik kazası Kayseri

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