Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Tomarza ilçesi Emiruşağı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda E.K, B.S, A.K, A.Y. ve F.S. yakalandı.

Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkisinde ise bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.



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