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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

05.12.2021 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 220 gram bonzainin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 220 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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