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Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 24 şüpheliden 15'i adliyede

05.10.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 3 Ekim'de 67 ekip ve 234 personelin katılımıyla 21 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda yakalanan 24 şüpheliden 15'inin işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'unun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonda, 5 kilo 795 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilo 72 gram esrar, 99 gram eroin, 100 gram kokain, 49 kök Hint keneviri, 47 bin 103 uyuşturucu hap, 38 tüfek ve tabanca, 249 fişek, 34 hassas terazi ve bir patlayıcı mühimmat ele geçirilmişti.

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