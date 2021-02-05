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Kayseri’den gönderilen yardımlar Azez’de dağıtıldı

05.02.2021 11:29 | Son Güncelleme:
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, sınır ötesinde bulunan Suriyelilere ulaştırılmak amacıyla ve “Yükümüz Kardeşlik” şiarıyla Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan gıda ve giyecek maddeleri Azez’de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.Kayseri’den uğurlanan yardım malzemelerinin Kilis’te karşılanması ve Suriye’nin Azez İlçesinde dağıtılması için Kayseri’de görev yapan din görevlilerinden oluşan heyet, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci’nin başkanlığında Kilis’e gitti.TDV Kayseri Şubesi’nin göndermiş olduğu yardımları Öncüpınar Sınır Kapısı’nda karşılandı ve buradan da Suriye’nin Azez İlçesi’ne geçerek gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Kayseri heyeti öncelikle yapımı devam eden Azez Müftülük Külliyesini yerinde ziyaret edip incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, sınır ötesinde bulunan Suriyelilere ulaştırılmak amacıyla ve “Yükümüz Kardeşlik” şiarıyla Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan gıda ve giyecek maddeleri Azez’de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Kayseri’den uğurlanan yardım malzemelerinin Kilis’te karşılanması ve Suriye’nin Azez İlçesinde dağıtılması için Kayseri’de görev yapan din görevlilerinden oluşan heyet, İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci’nin başkanlığında Kilis’e gitti.
TDV Kayseri Şubesi’nin göndermiş olduğu yardımları Öncüpınar Sınır Kapısı’nda karşılandı ve buradan da Suriye’nin Azez İlçesi’ne geçerek gönderilen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Kayseri heyeti öncelikle yapımı devam eden Azez Müftülük Külliyesini yerinde ziyaret edip incelemelerde bulundu. Daha sonra sırasıyla Mukaveme Kampında yapımı devam eden iyilik evlerinde incelemelerde bulunup sakinlerini ziyaret etti. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu çadır kamplarda 3000 kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Tel Rıfat Şehitler kampında yetimler için kışlık giyecek ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi. Heyete verilen kurban vekâletleri kestirilip dağıtımı yapıldı. Bölgede bulunan TDV mutfağı ziyaret edildi ve eksikler not alındı. Bölgede diğer kamplarda TDV bağışçıları tarafından gönderilen patateslerin dağıtımı yapıldı.
TDV Kayseri Şubesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli tarafından teşekkür plaketi verildi.

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