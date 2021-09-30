Kayseri'den ihracat yapılan ilk üç ülke ABD, Almanya ve Irak oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri'nin ağustos ayında ihracat yaptığı ülkelerin başında ABD ve Almanya'nın geldiğini belirterek, bunun da kentteki sanayinin kalitesinin özeti olduğunu belirtti.

Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ihracat rakamlarına göre, Kayseri ihracatının bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttığını, bu artışın geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 47,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Kentin ağustos ayı ihracatının 306,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Büyüksimitci, en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini kaydetti.

İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını açıklayan Büyüksimitci, ihracat yapılan ilk 10 ülkenin, birkaç ülke hariç, Avrupa ülkeleri ve Amerika olduğunu belirterek, bunun Kayseri sanayisindeki kaliteyi ortaya koyduğuna dikkati çekti.

İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Büyüksimitci, şöyle devam etti:

"Rakamlarımızın artış hızının Türkiye ortalamasının üzerine çıkması, iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Sene başında koyduğumuz 3,5 milyar dolarlık hedefimize adım adım ilerliyoruz. Pozitif yöndeki bu artış bizlere ayrı bir motivasyon sağlıyor. Üretici ve ihracatçı firmalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Son dönemde tüm dünyada artan enerji, ham madde ve navlun fiyatları ve ham madde tedarikindeki sıkıntılara rağmen üretime ara vermeden devam eden, ihracat yapan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

