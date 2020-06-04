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Kayseri'den Kazakistan ve KKTC'ye çilek fidesi ihracatı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Kayseri'den Kazakistan ve KKTC'ye çilek fidesi ihracatı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den bu yıl Kazakistan’a 1 milyon 40 bin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ise 96 bin çilek fidesi ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi bölgesinde 2019 yılında yapılan fide- fidan sertifikasyonu çalışmaları kapsamında 31 milyon 543 bin adet çilek fidesi sertifikalandırıldı.

Türkiye genelinde sertifikalandırılan fidelerin yaklaşık yüzde 50'si Kayseri'de üretiliyor. Üretilen fidelerin çoğunluğu ülkenin birçok bölgesine satılırken, bir kısmı da Irak, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Ön izne bağlı olan tohum, fide ve fidan ihracatı, bakanlıktan alınacak "Bitki Sağlık Sertifikası" ile gerçekleştirilebiliyor.

Bu kapsamda, Kayseri'den bu yıl şu ana kadar Kazakistan'a 1 milyon 40 bin, KKTC'ye ise 96 bin çilek fidesi ihracatı gerçekleştirildi.

Üzümsü meyveler grubunun en önemli türü olan çileğin yetiştiriciliğinin, ülkede son 50 yılda sürekli artış eğilimi göstererek 2019 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 486 bin 785 tona ulaştığı da kaydedildi.

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