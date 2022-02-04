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Kayseri'den Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi

04.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'den Suriye'ye 3 tır yardım malzemesi gönderildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 2 tır un ile 1 tır kömür, soba, kıyafet, ayakkabı, gıda, su ve battaniye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımları taşıyan tırların uğurlanması için Ahmet İnci Camisi otoparkında tören düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci burada yaptığı konuşmada, Mart 2016'dan bu yana Kayseri'den Suriye'ye 710 tır yardım malzemesi gönderildiğini söyledi.

Bugün gönderilen 3 tırın maliyetinin 749 bin 250 lira olduğunu belirten İzci, toplam yardımın ise 30 milyon liraya yaklaştığını kaydetti.

Yardım tırları, İzci'nin konuşmasının ardından İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı'nın duasıyla uğurlandı.

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