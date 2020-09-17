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Kayserigaz, Ebiç Mahallesi’ni doğalgazla buluşturdu

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kayserigaz, Kocasinan ilçesindeki Ebiç Mahallesi’ne doğalgaz hizmeti vermeye başladı.

Kayserigaz, Kocasinan ilçesindeki Ebiç Mahallesi’ne doğalgaz hizmeti vermeye başladı. 2,5 milyon TL’lik yatırımla 25 kilometre hat döşenen çalışma sonunda, 525 hanenin bulunduğu 48 cadde, çevreci ve ekonomik doğalgaz ile buluştu.
Kayserigaz, Kocasinan ilçesindeki Ebiç Mahallesi’ni ekonomik, çevreci, konforlu ve güvenli yakıt doğalgaz ile buluşturdu. 2 milyon 588 bin TL’lik yatırım ile temmuz ayında başlayan çalışmalar kapsamında, 22 kilometrelik polietilen hat ve 3 kilometre servis hattı olmak üzere toplam 25 kilometre hat döşendi.
Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Doğalgaz, bir enerji kaynağı olarak günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri. Korona virüs salgını ile mücadele sürecinin devam ettiği bu günlerde, bir yandan kesintisiz gaz arzı için gerekli bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da doğalgaz altyapısının henüz bulunmadığı bölgelere ulaşmak üzere yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ebiç Mahallesi’ni kış mevsimi başlamadan önce doğalgaz ile buluşturmak için, 2,5 ay gibi kısa bir sürede altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bu kapsamda 48 cadde üzerindeki 525 haneye hizmet verebilir durumdayız. Doğası ve temiz havasıyla güzel mahallemiz Ebiç’i, çevreci bir yakıtla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yılın sonuna kadar Kayseri’de 33,5 milyon TL’lik yatırım ile 182 kilometre hat yapımını tamamlamayı planlıyoruz. Şehrimizdeki 10 ilçede, 560 bini aşkın abonemize sunduğumuz kesintisiz ve kaliteli hizmeti, diğer ilçe ve mahallelere de ulaştırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımız esnasında desteklerini bizden esirgemeyen Ebiç sakinlerine ve yerel yöneticilerimize teşekkür ederiz.”
350 adet servis kutusunun da dahil olduğu projeyi 2,5 ayda tamamlayan Kayserigaz, 17 Eylül 2020, Perşembe gününden itibaren bölgedeki 48 caddeye doğalgaz vermeye başladı. Doğalgaz kullanmak isteyen Ebiç sakinleri, abonelik başvurusu için gerekli bilgiye, Kayserigaz internet sitesi üzerinden veya 444 5 429 numaralı Kayserigaz çağrı merkezinden ulaşabilecekler.

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