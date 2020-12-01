Kayserigaz, Kuruköprü Mahallesi’ni doğal gazla buluşturdu

Kayserigaz, Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ne doğal gaz ulaştırmak için altyapı çalışmalarını tamamladı. 3,1 milyon TL’lik yatırımla 49,4 kilometre hat döşenirken, 1 Aralık itibarıyla bölgeye doğal gaz verilmeye başlandı.

Kayserigaz, Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’ni ekonomik, çevreci, konforlu ve güvenli yakıt doğal gaz ile buluşturdu. 3,1 milyon TL yatırım yaparak, temmuzda başlattığı çalışmalar kapsamında 49,4 kilometre hat yapımını tamamlayan Kayserigaz, 1 Aralık itibarıyla bölgeye doğal gaz vermeye başladı. Kayserigaz, Kuruköprü Mahallesi’ndeki 49 caddede konumlanan 652 binaya doğal gaz hizmeti vermeyi hedefliyor. Doğal gaz kullanmak isteyen sakinler, abonelik için gerekli bilgiye www.kayserigaz.com.tr sitesi üzerinden veya 444 5 429 numaralı Kayserigaz çağrı merkezinden ulaşabilecekler.

Kayserigaz Genel Müdürü Dinçer Akbaba, Kuruköprü’yü planladıkları sürede doğal gaz ile buluşturdukları için memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Kayseri’nin dört bir yanına temiz ve kaliteli doğal gaz hizmetini ulaştırmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar Kuruköprü’yü de hizmet ağımıza dahil edebilmek için büyük bir gayretle çalıştık. 49 caddenin bulunduğu mahallede 19.459 metre ana hat, 5.057 metre çelik hat, 22.191 metre polietilen hat ve 2.732 metre servis hattı olmak üzere toplam 49.439 metre hat yapımını tamamladık. Artık Kuruköprü halkı da güvenli kullanım tedbirleri eşliğinde, konforlu ve temiz bir yakıt olan doğal gazdan yararlanabilecekler. Yerel yöneticilerimize çalışmalarımız esnasında bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum.”



