YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:39 | Son Güncelleme

550 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Kayserigaz, tüketicileri yetkisiz tahsilat noktalarına karşı uyardı.

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

550 binden fazla aboneye kesintisiz ve kaliteli doğalgaz dağıtım hizmeti sunan Kayserigaz, tüketicileri yetkisiz tahsilat noktalarına karşı uyardı. Kayserigaz tarafından yapılan açıklamada, “Abonelerimiz fatura ödemelerini mutlaka yetkili ödeme noktalarına yapmalı. Aksi takdirde mağduriyet yaşayabilirler” denildi.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, yetkisiz olarak fatura tahsilatı yapan noktalara karşı abonelerini dikkatli olmaya çağırdı. Kayserigaz’dan yapılan açıklamada izni olmadığı halde fatura tahsilatı yapan bu işletmelerin çeşitli mağduriyetlere yol açtığına işaret edilerek, “Abonelerimiz çağrı merkezimizi arayarak veya internet sitemizi ziyaret ederek, anlaşmalı ödeme noktaları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca faturalarının arkasındaki bilgilerden de bu ödeme noktalarının listesine ulaşabilirler. Anlaşmalı olmadığımız kuruluşlar tarafından alınacak hizmet bedellerinden ve/veya resmi kurum izni olmadan faaliyette bulunan yetkisiz ödeme merkezlerine yapılacak ödemelerden dolayı mağduriyet yaşamamaları için abonelerimizi uyarmak isteriz” ifadelerine yer verildi.
KAYSERİGAZ İLE BAĞLANTILARI YOK
Aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve izinsiz fatura tahsilatı yapan bu tür işletmelerin Kayserigaz ile hiçbir bağlantısı olmadığının da altının çizildiği açıklamada şu noktalara dikkat çekildi: “Yetkisiz ödeme noktalarının bazıları fatura bedellerini hiç yatırmıyor, bazıları da geç ödeme yaparak abonelerimizin gecikme faizine maruz kalmasına neden oluyor. Bu işletmeler tarafından verilen dekont ve benzeri belgelerin yasal bir dayanağı olmadığı için tüketiciler herhangi bir hak da iddia edemiyorlar. Her zaman abonelerinin yanında yer alan bir şirket olarak, olası bir mağduriyetin önüne geçmek adına abonelerimizin dikkatini çekmek istiyoruz.”
İNTERNET SİTESİNDEN TAKSİTLİ ÖDEMEK MÜMKÜN
550 binden fazla abonesi bulunan Kayserigaz, abonelerinin herhangi bir ödeme sorunu yaşamaması için çok sayıda kanaldan tahsilat hizmeti veriyor. ‘3D güvenlikli sanal POS’ uygulamasını başlatan Kayserigaz, www.kayserigaz.com.tr adresi üzerinden kredi kartı ile doğalgaz faturalarını da taksitli ödenebilmesini mümkün hale getirdi. Doğalgaz aboneleri; Kayseri’nin muhtelif yerlerinde bulunan Akıllı Vezneler, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar ve noktalar yanı sıra BYZ Outlet ve KayserMall AVM içinde bulunan Kayserigaz abone merkezlerinden ödeme yapabildikleri gibi ilçelerde de Kayserigaz anlaşmalı ödeme noktalarından fatura tahsilatlarını gerçekleştirebiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Adana'da bir kişi imam nikahlı eşini darbedip evini ateşe verdi

Kura ile iş sahibi oldular

Kura ile iş sahibi oldular

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Mersin'de 37 gün önce yaylada kaybolan kişinin cesedi bulundu

Müdür Başyiğit, yıkım kararı alınan okulda incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, yıkım kararı alınan okulda incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Kayseri Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Aydemir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Baykara Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Ayşegül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserisporlu futbolcular 2020’ye böyle girdi

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

İ.M. Kayserispor futbolcusu Hasan Hüseyin’in 2020 mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.