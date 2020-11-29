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Kayserigaz’ın fikstürü belli oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 2.

Kayserigaz’ın fikstürü belli oldu

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele verecek olan Kayserigaz Spor’un fikstürü belli oldu.
Türkiye Basketbol 2.Lig C Grubu’nda mücadele edecek olan Kayserigaz Spor’un rakipleri ve maç programı belli oldu. Kayseri ekibinin grubunda Çorlu Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Geçitspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Lokman Hekim Üniversitesi Anadolu Panterleri ve Mersin Büyükşehir Belediyespor takımları yeraldı.
4 Aralık 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak Türkiye Basketbol 2.Lig C Grubu’nda yeralan Kaysergaz Spor, sezona İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ile start verecek. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Kayserigaz Spor’un ilk yarı maç fikstürü şu şekilde oluştu:
1.Hafta Kayserigaz-İstanbul B.B.spor
2.Hafta Anadolu Panterler-Kayserigaz
3.Hafta Kayserigaz -Çorlu Belediyespor
4.Hafta Geçitspor-Kayserigaz
5.Hafta BAY
6.Hafta Kayserigaz-Mersin B.B.spor
7.Hafta Etimesgut Bel.spor-Kayserigaz

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