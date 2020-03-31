YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserili Başkanlardan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na destek

Kayserili Başkanlardan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na destek

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.03.2020 11:57 | Son Güncelleme

Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası’na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.Sosyal medya hesaplarından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na destek olduğunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 aylık maaşını, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2 aylık maaşını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3 aylık maaşını ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2 aylık maaşını bağışladı.

Korona virüsün önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Mili Dayanışma Kampanyası’na Kayserili Belediye Başkanlarından da destek geldi.
Sosyal medya hesaplarından dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Mili Dayanışma Kampanyası’na destek olduğunu açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 5 aylık maaşını, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 2 aylık maaşını, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu 3 aylık maaşını ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de 2 aylık maaşını bağışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:47
İkindi
16:20
Akşam
19:07
Yatsı
20:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selin Erdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Vefa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özsoy Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Erciyes Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.