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Kayserili besici farklı ırk denemeleri ile üreticileri cesaretlendirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Talas ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş, Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimine sahip ırk geliştirmeyi hedefliyor - Besici Mustafa Karataş: - "Buna yönelmemin nedeni 3 ayda 55 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyor. Karkası da yaklaşık 22-23 kilogram civarında geliyor" - "İnşallah Suffolk'u bu yöreye adapte edebilirsem arkadaşlara örnek olacak. 8 ayda bir yavru almayı düşünüyorum"

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Talas ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş, farklı ırk denemeleri ile 3 ayda 55 kilograma ulaşan kuzu ve 24 ayda 3 kuzu doğurabilen koyun ırkına ulaşmayı hedefliyor.

Başakpınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki Mustafa Karataş, Suffolk, Alman Karabaş ve Illa de France koyun ırklarının bölgeye adaptasyonu ve yetiştiricilik randımanları çalışmaları ile dikkati çekiyor. İşletmesinde yapılan ölçümlerde hayvanların yemden yararlanma, döl verimi, kuzulama oranları ve çevresel şartlara olan adaptasyonlarından başarılı sonuçlar alan Karataş, bölgedeki besicilere örnek oldu.

400 küçükbaş hayvanı bulunan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yaşadığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde büyükbaş hayvanları olduğunu ve süt sattığını, 2 yıl da besicilik yaptıktan sonra oradaki çiftliğini satarak Başakpınar'a döndüğünü söyledi.

Yaptığı araştırmaların ardından küçükbaş hayvancılıkta karar kıldığını anlatan Karataş, yörede yoğunlukla Akkaraman koyunu yetiştiriciliği yapıldığı için değişik bir ırk denemek için çalışmalara başladığını ifade etti.

- "8 ayda bir yavru almayı düşünüyorum"

Suffolk ırkını yerli cins hayvanlarla birleştirerek yüksek et verimli ırk elde etme hedefiyle yola çıktığını belirten Karataş, şöyle konuştu:

"220 anaç getirdim, 80'i Alman karakafa, 140'ı kıvırcık Merinos. İlk laktasyonda Alman karakafalardan 100 civarında Illa de France yavru aldım. Onların dişilerinden de ikinci laktasyonu Suffolk koç katarak alacağım. Üçüncüde orijinal bir Suffolk elde etmeye çalışıyorum. Bu da tamamen et ırkı. Buna yönelmemin nedeni 3 ayda 55 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyor. Karkası da yaklaşık 22-23 kilogram civarında geliyor. Şu anda elimdeki Illa de France kuzular 52 günlük, bugün tarttığımda 34 kilograma geldi. Hayvanlar, günlük yaklaşık yarım kilogram et alıyor. Şu anda hedeflediğim gibi gidiyorum."

Hayvanları çok sevdiği için mesleğini severek yaptığını ve ölünceye kadar da yapmak istediğini kaydeden Karataş, "İnşallah Suffolk'u bu yöreye adapte edebilirsem arkadaşlara örnek olacak. 8 ayda bir yavru almayı düşünüyorum. 24 ayda üç tane yavru alacağım. Arkadaşlarım yılda bir yavru alıyor, benim hedefim 8 ayda bir yavru almak." dedi.

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