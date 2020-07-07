Kayserili besici farklı ırk denemeleri ile üreticileri cesaretlendirdi

KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kayseri'nin Talas ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mustafa Karataş, farklı ırk denemeleri ile 3 ayda 55 kilograma ulaşan kuzu ve 24 ayda 3 kuzu doğurabilen koyun ırkına ulaşmayı hedefliyor.

Başakpınar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 56 yaşındaki Mustafa Karataş, Suffolk, Alman Karabaş ve Illa de France koyun ırklarının bölgeye adaptasyonu ve yetiştiricilik randımanları çalışmaları ile dikkati çekiyor. İşletmesinde yapılan ölçümlerde hayvanların yemden yararlanma, döl verimi, kuzulama oranları ve çevresel şartlara olan adaptasyonlarından başarılı sonuçlar alan Karataş, bölgedeki besicilere örnek oldu.

400 küçükbaş hayvanı bulunan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce yaşadığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde büyükbaş hayvanları olduğunu ve süt sattığını, 2 yıl da besicilik yaptıktan sonra oradaki çiftliğini satarak Başakpınar'a döndüğünü söyledi.

Yaptığı araştırmaların ardından küçükbaş hayvancılıkta karar kıldığını anlatan Karataş, yörede yoğunlukla Akkaraman koyunu yetiştiriciliği yapıldığı için değişik bir ırk denemek için çalışmalara başladığını ifade etti.