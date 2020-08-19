YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı

Kayserili dağcılar, deprem şehitlerini andı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kayserili 4 dağcı, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin 21.

Kayserili 4 dağcı, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin 21. yıl dönümünde ülkemizin en zor dağlarından biri olan 3 bin 756 metre yükseklikteki Demirkazık dağının zirvesine bu depremde yaşamını yitirenler anısına tırmanış gerçekleştirdi. Dağcılar, yıllar öncesi yaşanan bu acının ülkemizde tekrar yaşanmaması için dualar etti.
17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın hayatına, büyük mal kaybına neden olan ve tüm milleti mateme boğan Marmara depreminin unutulmaması ve deprem kuşağı üzerindeki ülkemizde gündemde kalması, daima tedbirleri alması adına dağcı Bekir Demirağ’ın 2000 yılından itibaren başlattığı ve Erciyes başta olmak üzere yurdun çeşitli dağlarında hiç aksatmadan yaparak bugünlere kadar getirdiği "17 Ağustos 1999 Depremini Sakın Unutma. Evlerimiz çökmesin, ışığımız sönmesin" isimli tırmanış bir kez daha gerçekleştirildi.
Metin Alımcı (Rehber), Mustafa Eliaçık, Lütfullah Batman ve Bekir Demirağ’ın gerçekleştirdiği tırmanış etkinliği, Niğde Aladağlar üzerindeki Demirkazık Dağı’nın 3.756 metre yüksekliğindeki zirvesine yapıldı. Zorlu ve keyifli bir tırmanış sonrasında Demirkazık Dağı’nın zirvesine ulaşan dağcılar, zirve defterine adlarını yazarak tüm şehitlerimiz ve bu depremde yaşama veda eden vatandaşlarımız için dualar ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:49
Öğle
12:47
İkindi
16:32
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Kayseri Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ata Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.