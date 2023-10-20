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Kayserili fırıncı ’ulusal yas’ nedeniyle ekmeği 5 TL’ye düşürdü

20.10.2023 10:04 | Son Güncelleme:
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Kayserili fırıncı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybedenler nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesinin ardından farkındalık oluşması için 6,5 TL’ye satılan 200 gram ekmeği 5 TL’ye düşürdü.

Fırıncı Benal Akyel, "İnşallah bu savaşın sonlanmasını ve oradaki halkın güzel günlere erişmesini diliyorum" dedi.

İsrail’in geçtiğimiz gün Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nde yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkede 3 günlük ’ulusal yas’ ilan etmişti. Kayserili bir fırıncı da farkındalık oluşması için 6,5 TL’ye satılan 200 gram ekmeği 5 TL’ye satmaya başladı. Bölgedeki savaşın biran önce durmasını isteyen Akyel, "İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılar nedeniyle Cumhurbaşkanımız 3 günlük yas ilan etti. Biz de 6,5 TL olan 200 gram ekmeği farkındalık olması amacıyla 5 TL’ye satmaya karar verdik. İnşallah bu savaşın da sonlanmasını ve oradaki halkın güzel günlere erişmesini diliyorum" dedi.

Akyel, bir buçuk hafta boyunca ekmeği 5 TL’den satacaklarını sözlerine ekledi.

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