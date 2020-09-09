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Kayserili karatecilerin büyük başarısı

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 00:21 | Son Güncelleme

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası Sakarya’da düzenlenen müsabakalarla sona erdi.Şampiyona fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlendi.

Kayserili karatecilerin büyük başarısı

Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası Sakarya’da düzenlenen müsabakalarla sona erdi.
Şampiyona fiziksel temas gerektirmeyen Kata dalında düzenlendi. Dört gün süren şampiyonada 50 ilden 711 kadın, 1033 erkek sporcu mücadele etti. Kayseri’den şampiyonaya katılan takımlardan Yıldız Spor Kulübü sporcularından Muhammed Mehdi Yüreğiçatal, Mustafa Yüreğiçatal ve Hüseyin Güver, minikler kategorisinde gösterdikleri performansla üçüncülük kupasını kaldırdı. Ayrıca, Büyükler kategorisinde yarışan Erciyes Karate Spor kulübü takım sporcuları Fatih Şahin, Hüseyin Nakıçcı, Hüseyin Kiraz şampiyonayı beşinci sırada tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakada dereceye giren takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayserili karatecilerin büyük başarısı

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Yıldırım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Damla Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hipokrat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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