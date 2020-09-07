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Kayserili sporcular Türkiye’yi Romanya’da temsil edecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.09.2020 12:04 | Son Güncelleme

04-05 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.Şampiyonanın ilk gününde Ömer Amaçtan 5000 metrede 14.11’lik derecesiyle U23 Türkiye Şmpiyonu olurken Büyüklerde Türkiye üçüncüsü oldu.

04-05 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcular başarılarıyla göz doldurdu.
Şampiyonanın ilk gününde Ömer Amaçtan 5000 metrede 14.11’lik derecesiyle U23 Türkiye Şmpiyonu olurken Büyüklerde Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyonanın ikinci gününde başarılı sporcu Ömer Amaçtan 3000 metre yarışlarında 8.16’lık derecesiyle U23 Türkiye Şampiyonu, Büyükler Türkiye ikincisi oldu.
Başarılı atletlerden Turgay Bayram 3000metre yarışında 8.48’lik derecesiyle Büyükler Türkiye İkincisi oldu.
Burcu Subatan ise 3000 metre yarışlarında 9.17’lik derecesiyle kendisinin en iyi koşusunu yaptı ve Türkiye İkincisi oldu.
Başarılı sporcular elde ettiği bu dereceler ile 19-20 Eylül 2020 tarihleri arasında Romanya’da yapılacak olan Büyükler Balkan Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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