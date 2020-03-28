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Kayserili vatandaşlar uyarıları dikkate alıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 13:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı sosyal mesafe uyarılarına Kayserili vatandaşlar duyarsız kalmadı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından otobüs ve tramvay duraklarındaki vatandaşlar aralarında bulunan sosyal mesafelere dikkat ederek şehir içinde seyahat ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı sosyal mesafe uyarılarına Kayserili vatandaşlar duyarsız kalmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından otobüs ve tramvay duraklarındaki vatandaşlar aralarında bulunan sosyal mesafelere dikkat ederek şehir içinde seyahat ettiler. İşi olmayan vatandaşlar da dışarı çıkmadıkları için duraklarda kalabalık kalmadı.
Tramvay içerisinde ise vatandaşların yan yana oturdukları koltukların bir tanesinin boş kalması için “Sayın yolcularımız, sağlığınız için sosyal mesafeyi koruyunuz. Bu koltuğu boş bırakınız” şeklinde uyarı yazıları asıldı.

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