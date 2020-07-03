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Kayserililer sanatçılar sokağı ile yeniden buluştu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi’nin açılışından sonra yeni normal hayata uygun olarak Kayseri Kalesi’nde gezen Kayserililer şimdi de Kayseri Kalesi içerisindeki Sanatçılar Sokağı ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi’nin açılışından sonra yeni normal hayata uygun olarak Kayseri Kalesi’nde gezen Kayserililer şimdi de Kayseri Kalesi içerisindeki Sanatçılar Sokağı ile buluştu. Pek çok el sanatı ve sanatçısı kaleye renk kattı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kayseri Kalesi, içerisinde arkeoloji müzesi, kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar bulunuyor. Ancak sanatçılar sokağı ile beraber Kayseri Kalesi, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin adeta mekanı haline geldi. Kayseri Kalesi’ne gezmeye gelen ziyaretçiler yeni normal hayata uygun olarak buram buram sanat kokan sokakta dolaştılar.
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’nde yer alan Sanatçılar Sokağı’nda ise farklı dallardaki sanatçılar sanatlarını izleyiciler önünde sergileme imkanı buluyor. Çömlekçiden, deri sanatçısına, ahşap oymacılığından, kabartma sanatına kadar birçok el sanatı ve sanatçısı kaleye adeta sanat ruhu katıyor.

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Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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