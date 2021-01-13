Kayseri'nin Develi ilçesinde bir camiye yıldırım düştü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi devrildi, elektrik panosu patladı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki camiye akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.

Caminin minaresi ve bazı bölümleri, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Ayrıca, elektrik panosu patlarken, camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Bu sırada camide bulunan Seyit Tolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle muhtarı İsmail Özdemir AA muhabirine, bir anda patlama sesi duyduklarını ve hemen camiye gittiklerinde zararı gördüklerini söyledi.

