YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’nin el ürünleri Melikgazi’nin e-ticaret portalında satılacak

Kayseri’nin el ürünleri Melikgazi’nin e-ticaret portalında satılacak

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak el ürünleri satışının yapılacağı e-ticaret portalını yakında hayata geçiriyor.
İşbirliği yapılacak olan yazılım firması ile istişare toplantısı gerçekleştiren Başkan Dr. Palancıoğlu, e-ticaret ve online alt yapılar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Özellikle pandemi sürecinde e-ticaretin önemi ve gelecekte çok daha önemli bir yeri olacağını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediye olarak farklı alanlarda çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce sözünü vermiş olduğum elektronik ticaret ’e-ticaret’ konusunda büyük bir yol kat ettik. E- Ticaret konusunda Melikgazi Belediyesi olarak hem Kayseri için hem Türkiye için örnek projeler yapacağız. Özellikle el ürünleri satışında güzel bir e-ticaret portalının hazırlanması için uğraşıyoruz. Bu kapsamda Kayseri’nin yerli değeri prasoft yazılım ile bunun üzerine toplantı yaprak, istişare ettik. Özellikle bu salgın döneminde e-ticaretin önemi oldukça arttı. Ticari zekâsıyla nam salmış Kayseri’de artık bizimde elektronik ticarete yönelik alt yapıyı geliştirmemiz kaçınılmaz olmuştur. Artık bir tıkla tüm dünya üzerinde satışa ulaşmamız gerekiyor. E-ticaret ile bu konuda Kayseri’nin önünün açılması lazım. Prasoft firmamızla birlikte bir iş birliği içinde çalışarak Kayserimize bir portal kurmak istiyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız ürettiği el ürünlerini bu portal üzerinden pazarlama imkanı olacak. Ben değerli arkadaşlarımıza vermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. Projemizin Kayseri’mize hayırlı olmasını dilerim” dedi. Prasoft Yazılım Genel Müdürü Ferhat Akmermer ise şunları söyledi:
“3 yıl önce Teknopark’ta online alt yapılarla alakalı bir yazılım üretmiştik. Pandemi döneminde dünyada olduğu gibi ülkemizde de de çok ciddi bir ihtiyaç haline geldi. Biz e-ticaret alt yapılarının entegrasyonlarını üreten bir yazılım şirketiyiz. Türkiye genelinde bu yazılım çok ciddi bir dağılıma sahip oldu. Melikgazi Belediyemizin yapacağı bu güzel projeye de bizlerde katkı sunacağımız için çok mutluyuz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

Büyükşehir’den Erzurum’a yeni ulaşım ağı

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı

Siirt Valisi Osman Hacıbekteşoğlu göreve başladı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Konyaspor maçı değerlendirmesi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Konyaspor maçı değerlendirmesi:

Kayseri Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:15
Sabah
05:06
Öğle
12:44
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:55

Kayseri Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Çınarım Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nart Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Irmak Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çınar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.