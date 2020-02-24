YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayseri’nin gururu Kocasinan’ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu

Kayseri’nin gururu Kocasinan’ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

Masa tenisindeki performansıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 1.

Masa tenisindeki performansıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 1. Ligi’nin 2.etap müsabakalarının sonucunda birinci devreyi lider tamamladı. Oynadığı 13 maçta 13 galibiyeti olan Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 26 puan ile zirvede yerini korudu. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.
Masa Tenisi 1.Ligi 2.etap karşılaşmaları Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu’nda oynandı. Masa Tenisi Süper Ligi’nin yanı sıra 1. Lig’de de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, oynadığı 13 maçın 13’ünü de kazanarak, namağlup olarak liderlik koltuğunu korudu. Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli’ den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Lige fırtına gibi başlayan ve rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, 2. Etap karşılaşmaları sonucunda birinci devreyi lider tamamlayarak, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, “Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımlarımız; Süper Ligin yanı sıra 1.Lig’de üstün başarılar elde ederek, gururumuz oluyorlar” ifadelerini kullandı.
Bayan masa tenisi takımı sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

“Goller Elazığ için ve tüm renkler sarı-kırmızı futbol turnuvası” başladı.

Kayıp genç her yerde aranıyor

Kayıp genç her yerde aranıyor

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Er-Vak ‘Güzel’ dedi

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayserispor aradığı desteği bulamadı

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:56
İkindi
16:01
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de eğitime kar engeli

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kayseri’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.