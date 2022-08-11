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"Kayseri'nin Kapadokyası" Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

11.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kayseri'nin Kapadokyası" Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşları başladı

KAYSERİ (AA) - Kapadokya'nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliselere ve peri bacalarına sahip Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde sıcak hava balonu uçuşu başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bölgeye giderek gerçekleştirilen balon uçuşuna katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek'e, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve balon firması yetkilileri de eşlik etti.

Balonda açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Manzarayı değerlendiren Büyükkılıç, "Ayağımızın yerden kesildiği Soğanlı Vadisi'ndeki ortamda biraz sonra güneşin doğuşunu izleyeceğiz. Yönümüzü Erciyes'imize, Kayseri'mize çevirdik, şu anda gerçekten harika bir ortam, Soğanlı Vadisi'ndeyiz. İnşallah el ele, gönül gönüle birlikte Soğanlı'mızı daha iyi noktalara taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek ise başlattıkları turizm seferberliği dolayısıyla Kayseri'nin gidilmedik yerini bırakmamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kayseri'nin sadece yerden değil, gökyüzünden de çok güzel olduğunu anlatan Çiçek, "Biz gökyüzünden de Kayseri'yi tanıtmak istiyoruz. Kapadokya'nın hemen yanı başındaki görülmemiş vadileri turizme kazandırarak sadece Kayseri değil, Türkiye turizmine de çok büyük katkı sağlanacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç'a yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Vali Çiçek, gelecek yaz Soğanlı Vadisi'nin çok daha güzel olacağını belirtti.

Öte yandan İsveç'ten bisikletle gelen Mikael Strandberg, kızları Eva ve Dana ile balon uçuşuna katıldı.

Mikael Strandberg, Vali Çiçek'in sorusu üzerine Soğanlı bölgesini "fantastik" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava balonu soğanlı vadisi

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