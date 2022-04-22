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Kayseri'nin tarihi camilerinde teravih namazları hatimle eda ediliyor

22.04.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurşunlu Camii imamı Harun Gözcü: - "Cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ayda hatimle namaz kılma, biz de kıldırma şerefine nail oluyoruz" - Cemaaten Hüseyin Kara: - "Tabii tarihi bir camide hatimle teravih namazı kılmanın ayrı bir hazzı var. Kendimizi Mekke'de hissediyoruz, gerçekten çok güzel bir duygusu var"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Danişmentliler, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilen yüzlerce yıllık tarihi camilerde teravih namazları hatimle kılınıyor.

Danişmentliler döneminde yaptırılan Gülük ve Camii Kebir, Selçuklular döneminde inşa ettirilen Han Camisi ile Osmanlı dönemi eserleri Kurşunlu ve Harman camileri, hatimle teravih namazı kılmak isteyen cemaati ağırlıyor.

Huzur ve bereket ayı ramazanın manevi iklimini daha iyi yaşamak isteyenler, hem Kur'an-ı Kerim hatimlerine iştirak etmek hem de teravih namazını kılmak için bu camileri tercih ediyor.

Kurşunlu Cami imamı Harun Gözcü, AA muhabirine, görev yaptığı camide 10 yılı aşkın süredir hatimle namaz kıldırdığını söyledi.

- "Hatimle namaz kıldırmak herkese nasip olmaz"

Hatimle teravih namazı kıldırmanın güzel bir duygu olduğunu anlatan Gözcü, şunları kaydetti:

"Bu camide namaz kıldırmanın hazzı çok farklı çünkü Kayserili mimarımız Mimar Sinan tarafından yapılmış. Yapımında ayrı bir özelliği, işçiliğinde ayrı bir güzelliği, her taşında ayrı bir manası olan bir camide namaz kıldırmak insana ayrı haz veriyor. Allah razı olsun cemaatimize, bizi 10 yıldır yalnız bırakmıyor. Cemaatimiz Kur'an-ı Kerim'in indiği bir ayda hatimle namaz kılma, biz de kıldırma şerefine nail oluyoruz. Rabb'imize şükrediyoruz. Tabii böyle bir camide görev yapmak, hatimle namaz kıldırmak herkese nasip olmaz."

Kur'an-ı Kerim'den günde bir cüz olan 20 sayfa okuduklarını aktaran Gözcü, cemaatin de hatimle huzur bulduğunu dile getirdi.

Gözcü ile aynı camide dönüşümlü teravih kıldıran Hafız Yasin Şahin de böyle bir görevin kendilerine nasip olmasının mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Rabb'im ömür verdikçe böyle güzel mekanlarda tarihi camilerde hatimle teravih namazı kıldırmaya devam edeceğiz." dedi.

Cemaatten Hüseyin Kara ise bu yıl ilk defa hatimle namaz kıldığını, manevi keyif aldığını söyledi.

Tarihi Kurşunlu Cami'de bulunmanın da ayrı güzelliği olduğunu belirten Kara, "Tabii tarihi bir camide hatimle teravih namazı kılmanın ayrı bir hazzı var. Kendimizi Mekke'de hissediyoruz, gerçekten çok güzel bir duygusu var. Hatimle kılınan ile normal teravih namazı arasında 20-25 dakika var ama hakikaten hatimle kılmanın çok değişik bir duygusu var." diye konuştu.

Yunus İçme de ramazan ayının ilk gününden itibaren biri hafız, diğeri hafız adayı 2 çocuğuyla hatimle teravih namazı kıldıklarını ifade etti.

- "Cennette kılıyor gibi insan"

Hamdi Başkahveci de tarihi camilerin manevi ikliminin çok daha farklı olduğunu anlattı.

Hatimle teravih kılmanın da insana farklı duygular yaşattığını belirten Başkahveci, "32 yıldır Camikebir Camisi'nde hatimle teravih namazı kılıyorum. Tarihi bir cami burası. Buraların manevi iklimi bambaşka. Cennette kılıyor gibi insan. Allah ömür verdiği müddetçe ara yok, kılmaya devam edeceğiz." dedi.

Ali Başkahveci de 10 yıldır tarihi camilerde hatimle teravih namazı kıldığını, bunun manevi havasının çok güzel olduğunu söyledi.

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