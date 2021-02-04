YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. ’Kayseri’nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"

’Kayseri’nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"

04.02.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
’Kayseri’nin yapılaşmasında kurumsal kimlik olmalı"

Kent Estetik Kurulu Başkanı Kasım Balcı Kayseri”nin yapılaşmasında kurumsal kimliğinin bulunması gerektiğini söyledi.İnsanların Kayseri’ye geldiklerinde ilk karşılaşacakları konunun kurumsal kimlik olması gerektiğini ifade eden Kent Estetik Kurulu Başkanı mimar Kasım Balcı “Malumunuz her şirket bir kurumsal kimlik çalışması yapar.

Kent Estetik Kurulu Başkanı Kasım Balcı Kayseri”nin yapılaşmasında kurumsal kimliğinin bulunması gerektiğini söyledi.
İnsanların Kayseri’ye geldiklerinde ilk karşılaşacakları konunun kurumsal kimlik olması gerektiğini ifade eden Kent Estetik Kurulu Başkanı mimar Kasım Balcı “Malumunuz her şirket bir kurumsal kimlik çalışması yapar. Kurumsal yapısını oluştururken kurumsal logosunu renklerini oluşturur. Hatta ofis içerisinde bulunan parfüm kokusu dahi o işyerinin kurumsal kimliğini ortaya çıkartır. Bu işin ucu bucağı yok. Şehirlerde de bu “ Kurumsal Kimlik” olmalı. K Şehirlerde kurumsal kimlik denince o şehirlerde gördüğünüz tüm binaların renkleri, kaldırımlar, Binaların yükseklikleri, aralarında ki boşluk oranları, caddeler kaldırımlarda kullanılan malzemeler, her türlü tabelalar vs. Bunların tamamı şehirlerde kurumsal kimliği oluşturur. Kent estetik kurulu olarak şu anda ilk hedefimiz bu. Bu gerekçeyle ilgili olarak Kayseri’nin bir kurumsal kimlik çalışmasını yaptırmak istiyoruz. Dış ülkelerde şehirde inşa edilen binalarda bir renk uyumu mevcut. Bu çok önemli olan bir konu ‘dedi.
Aynı zamanda Ak Parti Belediye Meclis üyesi olan Kasım Balcı 2010 yılında kurulan ‘ Kent Estetik Kurulunun’ çalışmaları hakkında bilgi verirken kurulun yaklaşık 12 yıldır çalıştığını ifade etti. Kendisinin de son 2 yıldır bu kurulda başkanlık yaptığını ifade ederek tamamen gönüllülük esasına göre hizmet verdiklerini söyledi.
Şehir ‘de yüksek katlı ve düşük katlı binaların da yan yana inşa edilebildiğine işaret eden Balcı “ Şehir planları ile yüksek ve düşük katlı binaların yan yana yapılmasının önüne geçilebilir. Şehir planlamasına belirli bir yükseklik sınırı konur. Aynı sınırlama belirli bir katın altında yapılamaz da olmalı. Yükseklik sınırının olduğu yerde alçak katlı bina yapımında da sınırlama olmalı. Bir parselin sahibi müteahhit ‘in verdiği teklifle anlaşamaz ise bina yüksekliği yanında 12 katlı bir bina bulunan yerde 8 katlı yeni bir bina inşaa edilebiliyor. Kent estetiğini en fazla bozan konulardan birisi de bu maalesef “dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri’de

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Kayseri’de

Başkan Palancıoğlu: “Engir Gölü sazlıkları ve kuş cenneti koruma altında”

Başkan Palancıoğlu: “Engir Gölü sazlıkları ve kuş cenneti koruma altında”

Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi

Pandemi alışveriş alışkanlığını değiştirdi

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın:

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın:

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kırmızı kart kararı ağır oldu"

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Kırmızı kart kararı ağır oldu"

Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı

Kayserispor 1 ayda 13 puan topladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.