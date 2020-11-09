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Kayseri’nin yüzünü voleybol takımları güldürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un haftayı mağlubiyetle kapattığı haftada Kayserili sporseverlerin yüzünü voleybol takımları güldürdü.

Hes Kablo Kayserispor’un haftayı mağlubiyetle kapattığı haftada Kayserili sporseverlerin yüzünü voleybol takımları güldürdü. Kayseri’yi 1. Ve 2. Lig’de temsil eden 3 voleybol kulübü de haftayı galibiyet eli kapattı.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Ligi’de mücadele eden Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji, haftayı kendi evinde güçlü rakibi Genarali Sigorta Sakarya Voleybol’u 3-1 mağlup ederek kapattı. Erkekler 1. Ligde mücadele eden Melikgazi Belediyespor ise Ankara deplasmanında Ziraat Bankası’nı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.
Son olarak Kayseri’yi Erkekler 2. Ligi’nde temsil eden Develi Belediyespor ise Aksaray deplasmanında Kuzeyboru Aksaray MTAL’i 3-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetine uzandı. Kayseri Voleybol İl temsilcisi Halil Dicle, takımları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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