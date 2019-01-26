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Kayserispor 1 - 1 Bursaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.01.2019 18:16 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor karşılaşması 1-1 berabere sona erdi. Maçın golleri Yusuf Erdoğan ve Sapunaru'dan geldi.

Kayserispor 1 - 1 Bursaspor

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 BURSASPOR

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 90+5 Levent Gülen), Varela (Dk. 73 Kucher), Kravets (Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar), Umut Bulut
BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 86 Saivet), Lima (Dk. 70 Sakho), Tunay Torun (Dk. 80 Shehu), Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

GOLLER: Dk. 30 Yusuf Erdoğan (Bursaspor), Dk. 48 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 57 Mensah (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Dk. 2 Yusuf Erdoğan, Dk. 26 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 11 Sapunaru, Dk. 74 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 20: Sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Chery'nin pasında topla buluşan Mensah, ceza sahası önünden kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.
DAKİKA 23: Bursaspor atağında sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında penaltı noktasında Umut Nayir müsait pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı. Meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.
DAKİKA 28: Paslarla rakip alana yerleşen Kayserispor'da sağ kanatta Umut Bulut'un pasında ceza saha içerisinde topla buluşuna Kravets'in kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.
DAKİKA 30: Bursaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta, Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 48: Kayserispor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde ceza sahası içinde Umut Nayir topu uzaklaştırdı. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Lopes kafayla rakip ceza alanına gönderdi. Gelen topu Umut Bulut yükselerek ceza alanına koşu yapan Sapunaru'nun önüne indirmeyi başardı. Sol çaprazda kaleciyle baş başa kalan Sapunaru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-1
DAKİKA 57: Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Tunay Torun'a faul yapan Mensah'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu kararını değiştirerek Mensah'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
DAKİKA 90+2: Kendi yarı alanından hızlı çıkan Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy'un ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor - Bursaspor yusuf erdoğan Sapunaru

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