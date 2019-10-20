Kayserispor 1 - 1 Kasımpaşa

Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Lacivert-beyazlılar mücadeleye hızlı başlarken 6. dakikada gol geldi. Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Kayserispor'da Levent Gülen, topu takımı arkadaşı Atila Turan'a aktarmak istedi. Araya giren Thiam, meşin yuvarlağı kaptı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam, kaleci Lung'un bacaklarının arasından topu filelere gönderdi: 0-1. İlk yarı böyle sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi Kayserispor'un beraberlik çabaları vardı. Sarı-kırmızılılar, 56. dakikada Pedro Henrique ile eşitliği yakaladı. Kalan sürede tarafların galibiyet çabaları sonuç vermezken Kasımpaşa'nın tecrübeli kalecisi Fatih Öztürk kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Mücadele 1-1 noktalandı.
Kasımpaşa puanını 8'e çıkarırken galibiyet hasreti devam eden Kayserispor, 4 puanda kaldı.
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