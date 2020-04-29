YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor

Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, 1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor.

Kayserispor 1 Mayıs’ı bekliyor

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, 1 Mayıs Cuma günü yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da bekleyiş devam ediyor. Mart ayında korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından sarı-kırmızılı kulüpte liglerin başlayıp, başlamayacağını merak ediyor.
Hes Kablo Kayserispor, 1 Mayıs 2020 Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu’nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı ile yapacağı toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.
Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, "Devletimizin vereceği karara göre hareket edeceğiz. Eğer liglerin oynanması kararı çıkarsa ona göre hareket edeceğiz. Yok eğer liglere bu sezon için nokta konacaksa da ona göre adım atacağız" dedi.
Sarı Kırmızılı takıda futbolcular, bireysel olarak antrenmanlarını gerek tesislerde gerekse spor salonunda sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:40
İkindi
16:28
Akşam
19:35
Yatsı
21:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Trabzonlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Narin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gaziosman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.