Kayserispor 11 yabancıyla oynadı

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maça 11 yabancı futbolcu ile başladı.

Süper Lig’in 23.haftasında sahasında Konyaspor’u konuk eden Hes Kablo Kayserispor,. bu maça 11 yabancı futbolcu ile başladı. 2-2 biten maçta Kayserispor’da ilk 11’de yeralan futbolcuların tamamı yabancı oyunculardan oluştu.

Hes Kablo Kayserispor, Konyaspor müsabakasına Silviu Lung, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Mario Situm, Dja Djedje, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Pedro Henrique, Artem Kravets, Muris Mesanovic ile başlamıştı.

Sarı Kırmızılılar, bu sezon oynadığı 23 müsabakada 8 kez 4 yerli 7 yabancı ile, 4 kez 3 yerli 8 yabancı ile, 4 kez 5 yerli 6 yabancı ile, 2 kez 2 yerli 9 yabancı ile, 2 kez 1 yerli 10 yabancı ile, 1 kez 9 yerli 2 yabancı ile, 1 kez de 6 yerli 5 yabancı ile, 1 kez de 11 yabancı ile başladı.

