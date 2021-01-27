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Kayserispor 19 puanda kaldı

27.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Kayserispor 19 puanda kaldı

21 hafta süren Süper Lig’in ilk yarısında, 20 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor 19 puan topladı.Hes Kablo Kayserispor, 21 hafta süren ligin ilk yarısında 5 galibiyet 4 beraberlik alırken 11 kez mağlup oldu.

21 hafta süren Süper Lig’in ilk yarısında, 20 maça çıkan Hes Kablo Kayserispor 19 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor, 21 hafta süren ligin ilk yarısında 5 galibiyet 4 beraberlik alırken 11 kez mağlup oldu. Kayserispor ligin ilk yarısında Kasımpaşa, Ankaragücü, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Başakşehir maçlarından 3’er puan çıkardı. Sarı Kırmızılılar, 3 kez sahasında 2 kez de deplasmanda kazandı. Ligin en çok mağlup olan takımları arasında yer alan sarı kırmızılı ekip 19 puan toplayıp 17.sırada yeraldı.
Ligin ilk yarısında oynadığı 20 maçta rakip filelere 14 gol gönderen Kayserispor, ağlarında ise 26 gol görerek -12 gol averajı yakaladı. Sarı Kırmızılı ekip, topladığı 19 puanla küme düşme hattının bir basamak üzerine yer aldı.

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