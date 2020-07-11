YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 08:49 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 3 hafta sonra maç kaybetti.Süper Lig’de küme düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, 3 maç sonra mağlup oldu.

Kayserispor 3 maç sonra kaybetti

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’de 3 hafta sonra maç kaybetti.
Süper Lig’de küme düşme hattında bulunan Hes Kablo Kayserispor, 3 maç sonra mağlup oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tehir edilen liglerin 12 Haziran 2020 tarihinde kaldığı yerden başladığı gün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve sahadan 2-1 yenik ayrılan Kayserispor, o maçtan sonra ilk kez Rize deplasmanında mağlup oldu.
Fenerbahçe maçı sonrasında oynadığı Gençlerbirliği (2-0), Sivasspor (2-0) ve Beşiktaş (3-1) maçlarını kazanarak hanesine 9 puan yazdıran Sarı Kırmızılılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta 3-2 yenilerek galibiyet serisini noktaladı.
Hes Kablo Kayserispor, liglerin yeniden devam ettiği günden bu yana oynadığı 5 maçta 10 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Bu hafta sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sarı Kırmızılılar, 31 puanla 16. sırada yeralıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Elazığ Valisi Yırık, kurban bağışında bulundu

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi

Türk Telekom'un "Siber Güvenlik Kampına" gençlerden yoğun ilgi

Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

Oturduğu siteden tabancayla havaya ateş eden "maganda" polislerce gözaltına alındı

Kayseri Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:16
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:11
Yatsı
21:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yiğit Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kılıç Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muazzez Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özerciyes Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Uludağ Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor ilk kez 16. sırada

Kayserispor ilk kez 16. sırada

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Kayserispor’un Fenerbahçe maçı kadrosu

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.