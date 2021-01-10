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Kayserispor 4 ay sonra kazandı

10.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Kayserispor 4 ay sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor sahasında aylar sonra kazandı.Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı.

Hes Kablo Kayserispor sahasında aylar sonra kazandı.
Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 maçında 6 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki kötü gidişata Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek son verdi.
Sezona sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında sahasında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.
Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı ve Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazanarak 8 maç sonra iç saha galibiyet hasretine son verdi.

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