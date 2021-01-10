Kayserispor 4 ay sonra kazandı

Hes Kablo Kayserispor sahasında aylar sonra kazandı.

Hes Kablo Kayserispor, 2021 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Son 2 maçında 6 puan toplayan Sarı Kırmızılı ekip, iç sahadaki kötü gidişata Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek son verdi.

Sezona sahasında 13 Eylül 2020 tarihinde oynadığı Kasımpaşa maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor, sonrasında sahasında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet almıştı.

Sahasında sadece 5 puan toplayabilen Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı ve Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kazanarak 8 maç sonra iç saha galibiyet hasretine son verdi.



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