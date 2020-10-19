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Kayserispor 4 gün izinli

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, demir Grup Sivasspor maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.Süper Lig’in 5.

Kayserispor 4 gün izinli

Hes Kablo Kayserispor, demir Grup Sivasspor maçı sonrasında 4 gün izin yapacak.
Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak. Önümüzdeki hafta sonunu maç yapmadan BAY olarak geçecek olan sarı kırmızılılar, 4 gün izin yapacak. Teknik Direktör Bayram Bektaş, Sivasspor maçı sonrasında takıma 4 gün izin verdi. Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor ile ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü start verecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk 5 haftalık bölümünü 2 galibiyet 3 yenilgi ile tamamladı.

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