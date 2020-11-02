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Kayserispor 4. yenilgisini aldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.11.2020 09:18 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor bu sezon oynadığı 6.maçında 4.yenilgisini aldı.

Kayserispor 4. yenilgisini aldı

Hes Kablo Kayserispor bu sezon oynadığı 6.maçında 4.yenilgisini aldı. Rizespor yenilgisi sonrasında Kayserispor taraftarı, teknik direktör Bayram Bektaş’a istifa çağrısı yaptı.
Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı 6.maçında 4.yenilgisini aldı. Lige Kasımpaşa galibiyeti ile başlayan Hes Kablo Kayserispor, ikinci galibiyetini Ankaragücü deplasmanında almıştı. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı son 2 maçını da kaybetti. Son olarak Rize’de Çaykur Rizespor’a mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 7 hafta sonrasında 6 puanda kaldı.
Hes Kablo Kayserispor bu sezon Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarını kazanırken, Alanyaspor, Erzurumspor, Sivasspor ve Rizespor maçlarını da yenik noktaladı.
Hes Kablo Kayserispor taraftarı, Rizespor yenilgisi sonrasında sosyal paylaşım sitelerinden teknik direktör Bayram Bektaş’ın istifa etmesini istedi. Sarı Kırmızılı taraftarlar, Bayram Bektaş ile başarıya ulaşılamayacağını ifade ederek istifa çağrısında bulundu. Kayserispor’un taraftar grubu Kapalı Kale grup lideri Ahmet Dirgenali de, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Bayram Bektaş seninle yolun sonuna geldik. Bu kadroyu heba ediyorsun" cümlesi kurdu.

Kayserispor 4. yenilgisini aldı

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