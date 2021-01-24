YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

24.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kayserispor 5 futbolcuyu gönderiyor

Hes Kablo Kayserispor’da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.Süper Lig’in 2.yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor’da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor.

Hes Kablo Kayserispor’da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.
Süper Lig’in 2.yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor’da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor. Teknik heyetin de onayı doğrultusunda sarı kırmızılı takımdan 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.
Teknik direktör Dan Petrescu’nun da gönderilmesine onay verdiği 5 futbolcu ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı görüşerek kararı bildirdi. Buna göre Kayserispor’da Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun’a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.
Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde sağ bek Ramazan Civelek, stoper Uğur Demirok, orta saha Karlo Muhar ve forvet Anton Maglica ile anlaşma sağladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:43
Öğle
12:55
İkindi
15:34
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sümer Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Katartaş Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zoroğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Kayseri’de silahla vurulan şahıs 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Kayseri’de silahla vurulan şahıs 3 hafta sonra hayatını kaybetti

Kayseri’de konaklama belgesi olmayan kayakçılara denetim yapıldı

Kayseri’de konaklama belgesi olmayan kayakçılara denetim yapıldı

Kocasinan’daki okullarda öğrenciler, sağlıkla büyüyor

Kocasinan’daki okullarda öğrenciler, sağlıkla büyüyor

Tomarza için Canlı Hayvan Pazarı Projesi

Tomarza için Canlı Hayvan Pazarı Projesi

Sultan Sazlığı’ndaki göl buz tuttu

Sultan Sazlığı’ndaki göl buz tuttu

Sultan Sazlığı’ndaki göl buz tuttu

Sultan Sazlığı’ndaki göl buz tuttu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.