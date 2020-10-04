YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor 5 gün izinli

Kayserispor 5 gün izinli

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.10.2020 08:56 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen Sarı-Kırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı.

Kayserispor 5 gün izinli

Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.
Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen Sarı-Kırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı. Teknik heyet futbolculara 5 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Alibec’i açıkladı
Kayserispor Alibec’i açıkladı
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
İlhan Parlak: "Kayserispor’un başarısı daha önemli"
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
AID Diyarbakır temsilciliği yeni yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Çöp konteynerlerini yenileniyor
Çöp konteynerlerini yenileniyor

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:30
Öğle
12:32
İkindi
15:48
Akşam
18:24
Yatsı
19:40

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Deva Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Esenyurt Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
Kayserispor’dan Katar’a transfer oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
Kayserispor golcü transfer edecek
Kayserispor golcü transfer edecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.