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Kayserispor 63 sarı 6 kırmızı kart gördü

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 15:13 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig’in 26 haftalık diliminde 63 kez sarı kart görürken 6 kez de kırmızı kart gördü.Süper Lig 26.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle tehir edildi.

Kayserispor 63 sarı 6 kırmızı kart gördü

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig’in 26 haftalık diliminde 63 kez sarı kart görürken 6 kez de kırmızı kart gördü.
Süper Lig 26.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle tehir edildi. Ligler tehir edilene kadar oynadığı 26 maçta 22 puan toplayarak ligin 18. sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 63 kez sarı kart 6 kez de kırmızı kart gördü. Ligin 11. ve 22. haftasında oynadığı maçları kart görmeden kapatan Sarı Kırmızılılar, ligin 8. ve 19.haftasında 5’er kez sarı kart görürken ligin 3.haftasında ise 2 sarı kart 3 kırmızı kart gördü.
Hes Kablo Kayserispor’da Aymen Abdennour, Pedro Henrique (2 kez), Umut Bulut, Bernard Mensah, Zoran Kvrzic kırmızı kart gören isimler oldu. Sarı Kırmızılı takımda en çok sarı kart gören isim ise 8 sarı kart ile Pedro Henrique oldu. Cristian Sapunaru 7 kez sarı kart görürken, Bernard Mensah da 6 kez sarı kart gören isim oldu.

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