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Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:24 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.Hes kablo Kayserispor alt yapısında bulunan Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular.

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Hes Kablo Kayserispor’da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.
Hes kablo Kayserispor alt yapısında bulunan Sinan Ayhan, Osman Can Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular. 7 futbolcu hem A takım kadrosunda yeralıp antrenmanlarını yaparken U19 takımı ile de maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan sezon başında profesyonel olan futbolculardan Ercan Çifçi, TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor’a kiralık olarak gönderildi.

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