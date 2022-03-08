YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı

Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı

08.03.2022 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor-Alanyaspor maçı öncesi fenalaşan taraftar hastaneye kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için geldiği statta fenalaşan bir taraftar hastaneye kaldırıldı.

Kayserispor-Alanyaspor maçını izlemek için Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na gelen bir taraftar, stadın girişinde bulunan merdivenlerde bir anda yere yığıldı.

Maçı izlemeye gelenlerin ihbarı üzerine, stat dışında bekleyen 112 Acil Servis ekipleri, ismi öğrenilemeyen taraftara hemen müdahale etti.

Bir süre kalp masajı yapılan taraftar, sedyeyle ambulansa alınarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldıNakliyeciler sitesinde çıkan yangında çok sayıda dükkan ve TIR alev aldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisiTarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Birliğinden yağlık ayçiçeği ve yemlik dane mısıra alım garantisi
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:09
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Salı

Dengiz Eczanesi
Melikgazi
Deva Eczanesi
Kocasinan
Karakaya Eczanesi
Melikgazi
Yangın Eczanesi
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi
Kocasinan
Alara Eczanesi
Melikgazi
Arıcı Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 30 saniye! Ne zaman idrarını yapsa para kazanıyor

Sadece 30 saniye! Ne zaman idrarını yapsa para kazanıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.